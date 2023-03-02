Inquérito público: opinião favorável sobre o projeto!

Data de publicação: 11 de agosto de 2021

No final de julho, o comissário investigador da investigação pública sobre a reurbanização do centro da estação Val de Fontenay deu uma opinião favorável sobre o projeto.

O comissário investigador considera em particular que "o equilíbrio dos custos e benefícios do projeto [...] parece claramente positivo", e considera que o projeto é "inegavelmente de utilidade pública".

Essa opinião favorável é acompanhada por quatro recomendações relacionadas à coordenação de todos os prédios de passageiros, ao estudo e possível reorganização das rotas e paradas dos ônibus que atendem ao lado leste do hub, à melhoria da segurança das plataformas do RER E e à adição de vagas de estacionamento para o ponto de descida.

Nas próximas semanas, as equipes da Île-de-France Mobilités refletirão sobre o acompanhamento dessas recomendações e, no início de outubro, o Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités deliberará sobre a declaração do projeto para a reurbanização da estação Val de Fontenay. O prefeito será então solicitado a decidir sobre a utilidade pública do projeto.

Encontre para download: