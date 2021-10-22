Diálogos
A investigação pública sobre o projeto de reurbanização da estação Val de Fontenay foi realizada de sexta-feira, 23 de abril, a quarta-feira, 26 de maio de 2021.
A investigação pública
Uma etapa regulatória antes do início do trabalho, esse procedimento se aplica a todos os projetos que têm impacto em seu meio ambiente.
A investigação pública tem os seguintes objetivos:
- Apresentar ao público as características do projeto e as condições para sua integração ao meio ambiente, seus impactos e as medidas para remediá-los;
- Coletar a expressão do maior número possível de pessoas para fornecer informações úteis para a avaliação do projeto e aprimorar a continuidade dos estudos;
- Para tornar possível declarar o projeto como de interesse público.
É organizada sob a égide de um comissário investigador, que garante que o funcionamento funcione sem problemas e que o público cujas observações coleta esteja devidamente informado.
Métodos de informação e expressão
De 23 de abril a 26 de maio de 2021, várias modalidades estiveram disponíveis ao público.
As decisões podiam ser protocoladas no registro digital, registradas no registro em papel na prefeitura de Fontenay-sous-Bois ou enviadas diretamente ao comissário investigador.
Quatro sessões para discutir com o comissário investigador foram organizadas em Fontenay-sous-Bois.
O arquivo da consulta pública estava disponível para consulta na prefeitura e continua acessível no site do projeto.
Acompanhamento da investigação pública
No final de julho, o comissário investigador da investigação pública sobre a reurbanização do centro da estação Val de Fontenay deu uma opinião favorável sobre o projeto.
Encontre para download:
- O relatório sobre o progresso da investigação pública elaborado pelo comissário investigador;
- As conclusões e a opinião fundamentada do comissário investigador.
Em 11 de outubro, o Conselho de Diretores da Île-de-France Mobilités aprovou a declaração do projeto para a reurbanização do polo da estação Val de Fontenay.
Após a opinião favorável do comissário investigador em julho passado, é, portanto, um novo avanço administrativo do projeto que acaba de ser concluído. A reurbanização da estação Val de Fontenay continua sua jornada para a próxima etapa: a Declaração de Utilidade Pública (DUP) pelo Prefeito de Val-de-Marne.
O que é a Declaração do Projeto?
A declaração do projeto é elaborada ao final da investigação pública. É um documento pelo qual a entidade pública responsável pelo projeto decide sobre o interesse geral da operação planejada. Leva em consideração o estudo de impacto, o parecer da autoridade administrativa estadual competente em assuntos ambientais e o resultado da consulta pública. Em particular, especifica os compromissos do proprietário do projeto de cumprir as recomendações do comissário investigador.
Os resultados da consulta
A Île-de-France Mobilités, a proprietária do projeto, e os financiadores quiseram organizar um momento de informações e trocas entre os parceiros do projeto e o público sobre a oportunidade e as principais características do projeto (moradores locais, viajantes do Val de Fontenay, autoridades locais, associações econômicas envolvidas, etc.).
O objetivo dessa consulta foi reunir todas as opiniões sobre os princípios principais do projeto e então enriquecê-lo integrando as necessidades e expectativas do público da melhor forma possível.
A consulta sobre a reurbanização da estação Val de Fontenay ocorreu de 20 de fevereiro a 24 de março de 2017. Gerou uma participação ampla e rica com 495 opiniões de moradores locais, usuários da estação e partes interessadas locais.
Um relatório sobre a consulta foi elaborado pela Île-de-France Mobilités para apresentar as opiniões expressas, por meio do site, dos mapas em T e das reuniões públicas. Foi aprovado pelo Conselho da União dos Transportes da Île-de-France em 28 de junho.
Acesse o relatório da consulta, o resumo e os anexos.
Os estudos continuarão, levando em conta as lições aprendidas com a consulta e, em particular:
Em termos de cronograma, o Conselho do Syndicat des Transports d'Île-de-France aprovou o princípio de escalonar o projeto para apoiar projetos de transporte e urbanos nas proximidades e solicitou aos proprietários dos Metrôs 1 e 15 que integrassem o princípio de uma construção conjunta de suas estações em Val de Fontenay.
Acesse a deliberação sobre o projeto de reurbanização da estação Val de Fontenay