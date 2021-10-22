A investigação pública sobre o projeto de reurbanização da estação Val de Fontenay foi realizada de sexta-feira, 23 de abril, a quarta-feira, 26 de maio de 2021.

A investigação pública

Uma etapa regulatória antes do início do trabalho, esse procedimento se aplica a todos os projetos que têm impacto em seu meio ambiente.

A investigação pública tem os seguintes objetivos:

Apresentar ao público as características do projeto e as condições para sua integração ao meio ambiente, seus impactos e as medidas para remediá-los;

Coletar a expressão do maior número possível de pessoas para fornecer informações úteis para a avaliação do projeto e aprimorar a continuidade dos estudos;

Para tornar possível declarar o projeto como de interesse público.

É organizada sob a égide de um comissário investigador, que garante que o funcionamento funcione sem problemas e que o público cujas observações coleta esteja devidamente informado.

Métodos de informação e expressão

De 23 de abril a 26 de maio de 2021, várias modalidades estiveram disponíveis ao público.

As decisões podiam ser protocoladas no registro digital, registradas no registro em papel na prefeitura de Fontenay-sous-Bois ou enviadas diretamente ao comissário investigador.

Quatro sessões para discutir com o comissário investigador foram organizadas em Fontenay-sous-Bois.

O arquivo da consulta pública estava disponível para consulta na prefeitura e continua acessível no site do projeto.

Acompanhamento da investigação pública

No final de julho, o comissário investigador da investigação pública sobre a reurbanização do centro da estação Val de Fontenay deu uma opinião favorável sobre o projeto.

Encontre para download:

Em 11 de outubro, o Conselho de Diretores da Île-de-France Mobilités aprovou a declaração do projeto para a reurbanização do polo da estação Val de Fontenay.

Após a opinião favorável do comissário investigador em julho passado, é, portanto, um novo avanço administrativo do projeto que acaba de ser concluído. A reurbanização da estação Val de Fontenay continua sua jornada para a próxima etapa: a Declaração de Utilidade Pública (DUP) pelo Prefeito de Val-de-Marne.

O que é a Declaração do Projeto?

A declaração do projeto é elaborada ao final da investigação pública. É um documento pelo qual a entidade pública responsável pelo projeto decide sobre o interesse geral da operação planejada. Leva em consideração o estudo de impacto, o parecer da autoridade administrativa estadual competente em assuntos ambientais e o resultado da consulta pública. Em particular, especifica os compromissos do proprietário do projeto de cumprir as recomendações do comissário investigador.