Consulta prévia

A consulta é um momento de informação e trocas com o público para apresentar a oportunidade e as principais características do projeto. Regido pelo Artigo L.103-2 do Código de Planejamento Urbano ou pelo Artigo L.122-1 do Código Ambiental, dependendo do contexto do projeto, seu objetivo é coletar os comentários e opiniões de todas as partes interessadas no território sobre os principais princípios e objetivos do projeto. Esta etapa é concluída por um relatório aprovado pelo Conselho STEM, que apresenta relatos sobre as trocas e opiniões expressas durante a fase de consulta com o público.

CPER

Um Contrato de Plano Estado-Região (CPER) é um documento pelo qual o Estado e uma região se comprometem a programar e financiar ao longo de vários anos grandes projetos regionais de desenvolvimento, como a criação de infraestrutura de transporte.

DOCP

Arquivo de Objetivos e Principais CaracterísticasO Arquivo de Objetivos e Principais Características (DOCP) é um documento administrativo que apresenta a oportunidade e viabilidade do projeto: apresenta as linhas principais e possibilita medir as apostas.

Inquérito público

Na última fase da consulta pública, a investigação pública tem como objetivo apresentar o projeto e seus impactos no meio ambiente, bem como as medidas que serão tomadas para limitar seus efeitos, permitindo que o público expresse novamente sua opinião sobre o projeto. A investigação é aberta por ordem emitida pelo prefeito, que nomeia um comissário-investigador ou uma comissão pública de inquérito composta por vários membros. Ao final da investigação, um relatório é elaborado pelo comissário investigador, com base no qual ele/ela formula uma opinião favorável ou desfavorável; a opinião favorável pode, quando apropriado, ser acompanhada de reservas e/ou recomendações.

Intermodalidade

Intermodalidade refere-se à possibilidade de mudar facilmente de um meio de transporte para outro durante a mesma viagem.

Pessoa com mobilidade reduzida

São todas pessoas que enfrentam a dificuldade de se locomover em um ambiente que muitas vezes é inadequado. Essas dificuldades podem ser causadas pela idade, doença ou acidente, todos os quais reduzem significativamente a igualdade de oportunidades no dia a dia.

Plano de viagem urbana para a Île-de-France

Aprovado pelo Conselho Regional da Île-de-France por deliberação em 19 de junho de 2014, o Plano de Viagens Urbanas da Île-de-France visa coordenar as políticas dos atores da mobilidade para todos os modos de transporte em nível regional. Seu principal objetivo é impulsionar a demanda por viagens e oferecer soluções personalizadas para toda a cadeia de viagens.

Centro de intercâmbio multimodal

Um intercâmbio multimodal é um local de articulação de redes de transporte que visa facilitar a prática de diferentes modos de transporte de passageiros. O objetivo é promover conexões e acessibilidade à rede de transporte.

Diagrama esquemático

O diagrama esquemático define o programa funcional da operação, especifica seus objetivos e realiza uma avaliação econômica, social e ambiental inicial.

Plano Diretor de Acessibilidade

O acordo do STIF com os operadores ferroviários SNCF e RFF possibilitou a implementação de um plano coordenado para tornar as estações acessíveis desde 2009. Os projetos de acessibilidade devem garantir o acesso para pessoas com mobilidade reduzida do pátio da estação até o embarque no trem: guichês de bilheteria adaptados, faróis sonoros, elevação das plataformas para elevá-las ao nível do piso do trem, faixas de aviso ao longo das plataformas e no topo de escadas fixas, Instalação de elevadores, portas automáticas e criação de passarelas e passagens subterrâneas.

SDRIF

O plano diretor para a região da Île-de-France (SDRIF) é o documento estratégico para o planejamento e desenvolvimento de longo prazo da região da Île-de-France. O novo SDRIF foi aprovado pelo Estado pelo Decreto nº 2013-1241 de 27 de dezembro de 2013.

Véligo

Véligo é um serviço de acesso gratuito ou vagas seguras para estacionar sua bicicleta, disponível em estações ou estações na região da Île-de-France criado pelo STIF. As áreas seguras são acessíveis com um cartão Navigo carregado com um bilhete de transporte válido.