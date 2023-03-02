De 20 de fevereiro a 24 de março de 2017, participe da consulta!

Data de publicação: 6 de fevereiro de 2017

Com 100.000 passageiros diários, Val de Fontenay é a principal estação da região leste da Île-de-France.

Até 2030, o número de visitantes ao Val de Fontenay aumentará 70% devido à chegada de novos projetos de transporte e desenvolvimento urbano na região.

Por isso, estudos foram realizados pela STIF e seus parceiros para repensar o layout geral e a operação da estação, a fim de melhorar a qualidade do serviço para todos os passageiros e preparar a chegada de novos meios de transporte.

Hoje, este projeto é apresentado ao público durante a consulta de 20 de fevereiro a 24 de março de 2017.

A consulta é um momento de informação e troca entre os parceiros do projeto e o público, e tem como objetivo coletar as opiniões de todos: viajantes, moradores, funcionários, associações, etc. Então, enriquecer o projeto integrando as necessidades e expectativas expressas da melhor forma possível.

