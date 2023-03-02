Em breve, a investigação pública!

Data de publicação: 19 de novembro de 2020

Após a aprovação do esquema em 8 de julho de 2020, o Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités aprovou seu arquivo de investigação pública em 8 de outubro de 2020.

Dois passos importantes acabaram de ser dados para o primeiro centro de estações na região leste da Île-de-France. O projeto continua com a preparação da investigação pública, que deve começar na primeira metade de 2021, uma etapa regulatória fundamental antes do início das obras.

Para saber mais sobre as novidades do projeto, confira o boletim informativo distribuído no final de novembro de 2020. A Île-de-France Mobilités acompanhará as informações contínuas sobre o território durante todo o andamento do projeto.