Diagnóstico do porão

Data de publicação: 22 de janeiro de 2018

Desde meados de janeiro de 2018, a Île-de-France Mobilités vem realizando levantamentos subterrâneos, conhecidos como levantamentos geotécnicos. Eles acontecem próximos à estação de trem Val de Fontenay e duram cerca de 5 semanas.

Natureza do solo, presença ou ausência de cavidades, estudos de água subterrânea, etc. esses estudos permitirão que os Île-de-France Mobilités compreendam melhor o subsolo. Essas pesquisas não terão impacto nos passageiros e não causarão interrupções nas linhas de transporte.