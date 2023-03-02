Opiniões iniciais sobre o projeto

Data de publicação: 24 de fevereiro de 2017

Dezenas de passageiros passaram pelo estande de consulta na estação Val de Fontenay na terça-feira, 21 de fevereiro, para saber mais e fazer perguntas sobre o projeto. As opiniões iniciais foram apresentadas e discussões com a equipe do projeto animaram essa primeira reunião. A STIF e os parceiros do projeto gostariam de agradecer a todas as pessoas que conhecemos.

A segunda reunião de passageiros acontecerá na terça-feira, 21 de março, a partir das 16h30.

Dê sua opinião sobre o projeto

Você também pode se inscrever nos dois workshops de caminhada organizados na quinta-feira, 9 de março, pelo formulário de inscrição