Consulta pública de 23 de abril a 26 de maio de 2021: informe-se e expresse-se!

Data de publicação: 12 de abril de 2021

De 23 de abril a 26 de maio de 2021, a prefeitura de Val-de-Marne está organizando a fase de investigação pública relacionada ao projeto do hub da estação Val de Fontenay.

Nesta ocasião, você poderá descobrir o projeto em detalhes e dar sua opinião.

Diversas informações e métodos de participação estão disponíveis para você:

O arquivo de inquérito público, que pode ser consultado online e na Maison de l'habitat et du cadre de vie em Fontenay-sous-Bois;

Quatro escritórios do comissário investigador na Maison de l'habitat et du cadre de vie Fontenay-sous-Bois;

Os diferentes registros, acessíveis online em prefeituras ou para serem enviados pelo correio.

Para mais informações sobre as modalidades, consulte a página dedicada à investigação pública