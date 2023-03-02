Fim da investigação pública: obrigado pela sua participação!

Data de publicação: 27 de maio de 2021

A investigação pública antes da declaração de utilidade pública para o projeto central da estação Val de Fontenay foi realizada de 23 de abril a 26 de maio de 2021.

A comissária investigadora agora redigirá o relatório sobre o andamento da investigação pública e dará sua opinião sobre o projeto até o final de junho de 2021.

Com base nessa opinião, o prefeito decidirá sobre a utilidade pública do projeto.

Para mais informações sobre os próximos passos, consulte a página dedicada à investigação pública.