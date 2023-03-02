A consulta acabou

Data de publicação: 11 de abril de 2017

Os parceiros do projeto gostariam de agradecer a todas as pessoas que participaram da consulta sobre o projeto de reurbanização da estação Val de Fontenay. No total, mais de 460 avisos foram recebidos de 20 de fevereiro a 24 de março de 2017, pelo site, pelo cupom T ou durante várias reuniões organizadas.

Todas essas opiniões e contribuições serão incluídas no balanço patrimonial da consulta.

