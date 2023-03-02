Os resultados da consulta estão online!

Data de publicação: 30 de junho de 2017

Na quarta-feira, 28 de junho de 2017, o Conselho da União dos Transportes da Île-de-France adotou o relatório xa0 da consulta sobre a reurbanização da estação Val de Fontenay.

Um total de 495 opiniões foram coletadas, compartilhando quase unanimemente a atualidade do projeto. Obrigado a todos pela participação!

Essa decisão marca a continuidade do projeto, levando em conta as trocas com moradores locais, usuários da estação, atores institucionais, socioeconômicos e associados na região.

Descubra os resultados da consulta e o acompanhamento do projeto.