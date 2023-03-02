O centro da estação Val de Fontenay está avançando ...

Data de publicação: 10 de julho de 2020

Na quarta-feira, 8 de julho de 2020, o Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités votou o diagrama esquemático do projeto para reurbanizar o centro da estação Val de Fontenay.

O que é o diagrama esquemático?

O diagrama esquemático é usado para compilar o arquivo de Consulta Pública. Define o programa funcional da operação em termos de integração urbana e ambiental, operação, segurança, intermodalidade e levando em conta as recomendações resultantes da consulta. Ele especifica ainda o custo e o cronograma do projeto, considerando os riscos e potenciais perigos. O programa será decidido após a Investigação Pública, na fase do Projeto Preliminar.

Baixe a deliberação do Conselho de Diretores da Île-de-France Mobilités clicando aqui e o arquivo completo clicando aqui.