Obrigado pela participação!

Data de publicação: 27 de março de 2017
Os parceiros do projeto gostariam de agradecer a todas as pessoas que participaram da consulta sobre a reurbanização da estação Val de Fontenay.
Mais de 360 opiniões foram expressas sobre o projeto pelo site, pelo cupom T anexado ao folheto informativo, mas também durante reuniões com o público.
Todas essas opiniões e contribuições serão levadas em conta na avaliação da consulta e serão usadas para orientar estudos futuros.