Obrigado pela participação!

Data de publicação: 27 de março de 2017

Os parceiros do projeto gostariam de agradecer a todas as pessoas que participaram da consulta sobre a reurbanização da estação Val de Fontenay.

Mais de 360 opiniões foram expressas sobre o projeto pelo site, pelo cupom T anexado ao folheto informativo, mas também durante reuniões com o público.

Todas essas opiniões e contribuições serão levadas em conta na avaliação da consulta e serão usadas para orientar estudos futuros.