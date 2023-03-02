Participe da consulta sobre o novo acesso RER A ao Val de Fontenay

Data de publicação: 23 de novembro de 2017

De 20 de novembro a 19 de dezembro de 2017, a RATP está conduzindo uma consulta sobre xa0, adaptationxa0 e a criação de novos xa0 de acesso ao RER A.

Um projeto abrangente para a reurbanização da estação foi elaborado pela Île-de-France Mobilités para melhorar sua operação e a qualidade do serviço aos passageiros.

Este projeto inclui, em particular, a adaptação dos acessos RER A (obras da RATP e do tema desta consulta):

Criação de uma saída adicional para o oeste, próxima à rotatória General de Gaulle, da plataforma em direção a Paris, promoverá uma melhor saída da plataforma sul do RER A a partir de Marne-la-Vallée e melhorará as condições de segurança da estação.

Criação de um túnel subterrâneo a leste, allée des Sablons.xa0 Isso criará uma travessia norte-sul melhor a leste do polo, especialmente como saída matinal para o RER A vindo de Paris e preparará a futura conexão com as linhas de metrô 1 e 15.

Para mais informações, visite:

• Folheto informativo Lexa0;

• os painéis de exposição na estação Val de Fontenay;

• O site: www.ratp.fr/concertations

Você pode se expressar:

• devolvendo o cupom T anexado ao folheto (gratuitamente);

• por e-mail para [email protected]