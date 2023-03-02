Faltam apenas dois dias para se inscrever nos workshops de caminhada na quinta-feira, 9 de março

Data de publicação: 7 de março de 2017

Os destaques da consulta sobre a reurbanização da estação Val de Fontenay, os workshops de caminhada na quinta-feira, 9 de março de 2017, oferecerão aos participantes a oportunidade de mergulhar no cerne dos desafios do projeto.

Após uma caminhada pelos espaços da estação na companhia da equipe do projeto, o público poderá discutir ao redor de uma mesa para a segunda parte da reunião.

Duas sessões estão agendadas: uma das 12h às 14h e outra das 17h30 às 19h30. Inscreva-se aqui para participar.