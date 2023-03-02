Um olhar retrospectivo sobre a consulta

Data de publicação: 23 de novembro de 2017

Muitos expressaram suas opiniões sobre a escolha do cenário para o desenvolvimento do interior da estação, com preferência pela criação de túneis subterrâneos, desde que questões ambientais e de segurança sejam levadas em consideração.

Também foi abordado o tema da acessibilidade por todos os modos, seja a pé ou de bicicleta, com rotas mais confortáveis e legíveis, assim como o reforço do estacionamento seguro para bicicletas e a importância do serviço de ônibus para a estação.

Os participantes apoiam em grande parte a abordagem de mais serviços e lojas nas estações e são favoráveis a uma melhoria na qualidade do serviço em geral.