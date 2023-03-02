Tudo o que você precisa saber sobre a reurbanização da estação Val de Fontenay

Data de publicação: 6 de fevereiro de 2017

O projeto de reurbanização da estação Val de Fontenay trata dos espaços dentro da estação para melhorar o tráfego de passageiros e as conexões, e dos espaços ao redor da estação para facilitar a intermodalidade, ou seja, o acesso por todos os modos.

O objetivo é repensar a estação em linha com a chegada das novas linhas de transporte público (Bonde 1 e Metrôs 1 e 15) e o desenvolvimento urbano da região.

Tudo sobre o projeto