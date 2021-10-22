Horizonte 2035

Estação Val de Fontenay, até 2035

Até 2035, o polo da estação Val de Fontenay receberá a chegada de novas linhas de transporte:

Localizada em uma área dinâmica, projetos urbanos surgiram ao redor da estação, tais como:

A criação do campus da Société Générale , com cerca de 5.000 funcionários;

, com cerca de 5.000 funcionários; Entrega do edifício da RATP em 2019



E outros estão em fase de desenvolvimento, como o projeto Val de Fontenay – Alouettes com:

600.000 m² de projeto urbano ao redor da estação

mais de 75 hectares em mutação;

1.000 novas unidades habitacionais (excluindo moradias específicas, hotéis e Péripôle);

300.000 m² de escritórios, dobrando o atual setor terciário.

Ou novamente:

O desenvolvimento da Pointe com 85.000 m² de espaço para escritórios.

Amanhã, 115% mais passageiros utilizarão a estação Val de Fontenay.