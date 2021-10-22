Horizonte 2035
Estação Val de Fontenay, até 2035
Até 2035, o polo da estação Val de Fontenay receberá a chegada de novas linhas de transporte:
- Metrô 15 do Grand Paris Express (fase de estudo)
- O terminal da extensão do Metrô 1 a partir do Château de Vincennes (frase de estudo)
- O terminal do bonde T1 na Avenue de Lattre de Tassigny (fase de obras)
Localizada em uma área dinâmica, projetos urbanos surgiram ao redor da estação, tais como:
- A criação do campus da Société Générale, com cerca de 5.000 funcionários;
- Entrega do edifício da RATP em 2019
E outros estão em fase de desenvolvimento, como o projeto Val de Fontenay – Alouettes com:
- 600.000 m² de projeto urbano ao redor da estação
- mais de 75 hectares em mutação;
- 1.000 novas unidades habitacionais (excluindo moradias específicas, hotéis e Péripôle);
- 300.000 m² de escritórios, dobrando o atual setor terciário.
Ou novamente:
- O desenvolvimento da Pointe com 85.000 m² de espaço para escritórios.
Amanhã, 115% mais passageiros utilizarão a estação Val de Fontenay.
Entre agora e 2035 e com a gradual comissionamento das futuras linhas de transporte, é necessário repensar a operação do centro da estação Val de Fontenay para permitir que os passageiros se desloquem com facilidade e segurança dentro da estação.