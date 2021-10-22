De um olhar

Objetivos

O projeto central da estação Val de Fontenay foca em:

• por um lado, melhorar a operação da estação atual, em particular torná-la totalmente acessível, e dissociar ao máximo a operação do RER A e E;

• e, por outro lado, apoiar o aumento do tráfego induzido pelo desenvolvimento da oferta de transporte e pela dinâmica urbana do setor.

Diante do uso atual da estação, suas perspectivas de desenvolvimento e as disfunções que ela enfrenta atualmente, o projeto de reurbanização do polo da estação Val de Fontenay deve atender a quatro objetivos prioritários:

Reorganização e ampliação dos espaços da estação

A estação terá um aumento de quase 115% no número de passageiros. Amanhã, haverá mais passageiros para ir ao Val de Fontenay pegar uma das linhas de transporte. É essencialreorganizar e ampliar os espaços da estação para acomodarpassageiros e melhorar as conexões entre as linhas de transporte atuais e futuras. Esse objetivo também responde à necessidade de criar acessos dedicados e tornar as plataformas do RER E acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida, ao mesmo tempo em que melhora a visibilidade e legibilidade dos acessos nos lados leste e oeste da estação.

Melhorando a área ao redor da estação em linha com os projetos de desenvolvimento realizados pelas autoridades locais

A pé, de bicicleta ou de ônibus, a estação Val de Fontenay deveser acessível a todos os meios de transporte para os passageiros. Por isso, os líderes do projeto já estão pensando em melhorar o acesso à estação, alinhado aos projetos urbanos do distrito. A reurbanização do polo da estação Val de Fontenay tem como objetivo apoiar o desenvolvimento urbano ao redor. A perturbação física e visual da viga E da A86 / RER será mitigada pela criação de uma ligação entre pedestres e urbana entre Leste e Oeste. No lado leste do Val de Fontenay, com a chegada dos Metrôs 1 e 15, será criado um acesso estruturado, oferecendo aos passageiros todos os serviços de uma estação e instalações em favor da intermodalidade.

Melhorando a qualidade do serviço para todos os viajantes

Esse objetivo inclui melhorar a legibilidade, o conforto e a segurança das rotaspara e dentro da estação, bem como a melhoria da qualidade do serviço (gestão das informações aos passageiros na estação, implementação de sinalização global para todos os modos de transporte, desenvolvimento de serviços e promoção comercial, etc.). etc.).

Projete um projeto em fases

Até 2035, Val de Fontenay passará por uma verdadeira mudança com a chegada de novas linhas de transporte público e o surgimento de novos bairros. O projeto terá que ser realizado emvárias etapas sucessivas de desenvolvimentopara que se possa levar em conta os cronogramas desses projetos urbanos e de transporte, ao mesmo tempo em que se pensa em melhorar a estação atualmente. O trabalho também precisará ser pensado levando em conta a operação do cluster.