Consultoria

Por que uma consulta?

A consulta é um momento de informações e trocas entre os parceiros do projeto e o público sobre a oportunidade e as principais características do projeto.

O STIF, o proprietário do projeto e os financiadores quiseram organizar essa fase de diálogo com os moradores e viajantes do Val de Fontenay, mas também com as autoridades locais e as associações econômicas envolvidas.

O objetivo da consulta é reunir todas as opiniões sobre os princípios principais do projeto e, em seguida, enriquecê-lo integrando as necessidades e expectativas do público da melhor forma possível.

A consulta sobre a estação Val de Fontenay ocorreu de 20 de fevereiro a 24 de março de 2017.