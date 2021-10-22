A estação - Hoje
A estação Val de Fontenay, hoje
A estação Val de Fontenay é um importante centro de transporte para a região oriental da Île-de-France.
Também faz parte de uma dinâmica de desenvolvimento de importância regional. De fato, Val de Fontenay é um centro de emprego em rápida expansão e a área ao redor da estação possui alta concentração de projetos de desenvolvimento.
Localizado na cidade de Fontenay-sous-Bois, o prédio de passageiros da estação Val de Fontenay foi aberto ao público em 1977. Hoje, 115.000 passageiros diários utilizam seus corredores para se conectar com o RER E, o RER A, as 7 linhas de ônibus e as 2 linhas Noctilien. E, durante o horário de pico da manhã, quase 15.500 passageiros chegam à estação.
Devido ao alto público, a estação está enfrentando falhas, devido ao seu projeto há 40 anos. Ela não atende mais às necessidades de viagem de hoje e de amanhã.
Por exemplo, mesmo que a conexão entre o RER A e o RER E seja fácil, não há acesso direto dedicado às plataformas RER E. Para chegar lá, os passageiros precisam passar pelas plataformas do RER A, o que causa congestionamento nas plataformas dessa linha.
Além disso, as plataformas RER E não são acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida, na ausência de elevadores.
Os movimentos ao redor da estação são relativamente complexos e difíceis de decifrar para os passageiros. O acesso ao Val de Fontenay pelo leste da estação é feito por entradas estreitas, que não são muito confortáveis para pedestres.
A estação Val de Fontenay na década de 1970
A estação Val de Fontenay nos anos 2000