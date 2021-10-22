Implementação do projeto
A implementação do projeto
A Île-de-France Mobilités é a proprietária do projeto. Ele gerencia os estudos até o fim da investigação pública
Os estudos do projeto são realizados em estreita colaboração com:
- Autoridades locais: a cidade de Fontenay-sous-Bois, o Departamento de Val-de-Marne e o Établissement Public Territorial Paris Est Marne Bois;
- Os operadores e proprietários dos projetos de transporte e urbanos existentes e futuros: a SNCF, a RATP, a SGP e a SPL Marne au Bois.
A colaboração de muitos parceiros da região, todos comprometidos em melhorar as possibilidades de transporte dos habitantes, é um fator chave para a reurbanização do polo da estação e para a coordenação com os projetos próximos ao Val de Fontenay.
Durante a fase de obras, os proprietários do projeto serão os operadores de transporte nas áreas pelas quais são responsáveis (RATP, SNCF, SGP). Para a área ao redor da estação, os desenvolvedores dos empreendimentos serão principalmente fornecidos pelo departamento de Val-de-Marne para as estradas departamentais e pela SPL Marne au Bois para o desenvolvimento de outras vias e espaços públicos.
Os atores
A Île-de-France Mobilités imagina, organiza e financia o transporte público para todos os residentes da Île-de-France.
No coração da rede de transporte da Île-de-France, a Île-de-France Mobilités reúne todos os atores (passageiros, autoridades eleitas, fabricantes, transportadores, gestores de infraestrutura), investe e inova para melhorar o serviço prestado aos passageiros. Decide e gerencia projetos de desenvolvimento e modernização para todos os tipos de transporte. Desde as primeiras fases da consulta até a comissionamento.
Na região da Île-de-France, o Estado investe em projetos para modernizar e desenvolver a rede existente. Como parte do projeto New Great Paris anunciado pelo Primeiro-Ministro em 6 de março de 2013, esses projetos estão coerentemente ligados à construção das linhas automáticas de metrô no anel viário Grand Paris Express, em particular para atender às necessidades de transporte dos moradores da Île-de-France. A melhoria da rede diária de transporte, em particular as linhas de metrô e RER, bem como as futuras estações de transferência, é uma prioridade importante para o Estado. O Estado participa financeiramente dos estudos para a reurbanização da estação Val de Fontenay.
A Região da Île-de-France é a principal financiadora do desenvolvimento do transporte na Île-de-France. Contribui para a criação ou extensão de muitas linhas de metrô, modernização das linhas RER e desenvolvimento de estações na Île-de-France. Sua prioridade: melhorar a qualidade de vida dos moradores de Île-de-France desenvolvendo o transporte de subúrbio em subúrbio. Atualmente, participa do financiamento dos estudos para a reurbanização da estação Val de Fontenay.
Acalmar o tráfego de carros, promover o transporte público e o tráfego suave, garantir melhor serviço ao território e reduzir os tempos de viagem dentro do departamento, esses são os principais objetivos do Conselho Departamental em termos de viagem. Para isso, o Departamento apoia inúmeros projetos na região de Val-de-Marne ao lado de diversos parceiros.
Mobilizada para o desenvolvimento do transporte público em seu território e, em particular, para promover o acesso às estações estruturantes da Nova Grande Paris, a cidade de Fontenay-sous-Bois participa da reflexão sobre a intermodalidade em torno da estação Val de Fontenay.
Um ator de longa data na rede de transporte da Île-de-France, a SNCF opera as 5 linhas RER na Île-de-France (incluindo a RER E, que atende a estação Val-de-Fontenay), incluindo 2 em conjunto com a RATP, além das 9 linhas Transilien. Isso representa quase 3,2 milhões de residentes da Île-de-France transportados diariamente. Além disso, a SNCF mantém, desenvolve e moderniza estações e a rede ferroviária. Comercializa o espaço da estação, bem como o acesso à rede ferroviária para todas as empresas de transporte de passageiros e cargas. Por meio de suas missões, também é um ator importante na mobilidade sustentável, o que contribui para a segurança, qualidade, regularidade e conforto do serviço ferroviário francês
Uma instituição pública do Estado criada em 2010, a Société du Grand Paris é responsável pela construção do Grand Paris Express. É responsável pela construção da infraestrutura que compõe a rede e pela aquisição do material rodante que irá circular por ela. Com 200 quilômetros de rede, o Grand Paris Express prevê a criação de quatro novas linhas ao redor de Paris, a extensão da linha 14, a construção de 68 estações e o desenvolvimento de novos distritos ao redor desses futuros centros urbanos.
Todos os dias, a RATP demonstra sua capacidade de operar, desenvolver, modernizar e manter uma das redes multimodais mais eficientes (ônibus, metrô, RER, bondes), com mais de 3 bilhões de viagens por ano.
Investe e inova para melhorar o serviço oferecido aos passageiros. A RATP é a operadora do metrô e parte do RER, proprietária e gestora de sua infraestrutura.
Criada em 2012, a Marne-au-Bois SPL (MAB SPL) está a serviço dos acionistas das autoridades locais (as cidades de Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Fontenay-sous-Bois, Nogent-sur-Marne e a EPT Paris Est Marne&Bois) para a gestão de projetos, planejamento e desenvolvimento urbano no leste de Paris. A MAB SPL atua especialmente no desenvolvimento do polo terciário Val de Fontenay e estará envolvida no desenvolvimento da área ao redor do centro da estação, especialmente como gerente de projetos para os espaços públicos.
O Estabelecimento Territorial Público "Paris Est Marne et Bois" é uma associação intermunicipal que reúne 13 municípios do Val-de-Marne e 510.000 habitantes. Ele reúne habilidades transversais como planejamento, resíduos e meio ambiente, desenvolvimento econômico, água e saneamento, vínculos sociais, habitação, habitação e políticas urbanas, o Plano Climático de Energia do Ar, obras e planejamento urbano. Nesse bilhete, o Território Paris Est Marne et Bois intervirá para o desenvolvimento dos arredores do polo da estação Val de Fontenay, por meio da MAB SPL, e como financiador.
O calendário
O cronograma para a implementação do projeto geral deve ser consistente com os prazos para a comissionamento dos projetos de transporte e o cronograma de entrega dos projetos urbanos:
- no médio prazo, com a chegada do Bonde e Ônibus T1 de Marne (TCSP ex-RN34)
- a longo prazo, com a chegada do Metrô 15, do Grand Paris Express, do Metrô 1, além do desenvolvimento de um projeto urbano no setor Péripôle.
Para isso, o projeto foi projetado para ser faseado.
O custo do projeto
Neste estágio dos estudos, o custo do projeto é estimado em €275 milhões (+ ou – 10%; condições econômicas em janeiro de 2018):
- €236 milhões para o desenvolvimento do perímetro "ferroviário"
- €24 milhões para o desenvolvimento do perímetro "intermodal"
- €15 milhões para terras
Financiamento do projeto
O projeto de requalificação do polo da estação Val de Fontenay é dividido em ações de diferentes tipos:
- a dessaturação da estação existente;
- a acessibilidade do RER E e a conexão entre o RER E e o RER A;
- a interconexão com o Metrô 15 (liderado pela Société du Grand Paris) e o Metrô 1 (liderado por um coproprietário do projeto Île-de-France Mobilités e RATP);
- apoio à chegada de projetos estruturais na superfície (Bonde T1).
Assim, o projeto é elegível para vários tickets de financiamento:
- o financiamento previsto no Contrato do Plano Estado-Região para a melhoria e modernização do RER e para os polos multimodais identificados no Plano de Viagem Urbana da região da Île-de-France;
- financiamento para o Plano Diretor de Acessibilidade (SDA);
- o financiamento previsto sob o bilhete de interconexões Grand-Paris no CPER 2015-2020;
- o financiamento do direito comum da Île-de-France Mobilités;
- o financiamento mobilizado pelas autoridades locais no âmbito de suas competências em desenvolvimento e gestão rodoviária.