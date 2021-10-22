A implementação do projeto

A Île-de-France Mobilités é a proprietária do projeto. Ele gerencia os estudos até o fim da investigação pública

Os estudos do projeto são realizados em estreita colaboração com:

Autoridades locais: a cidade de Fontenay-sous-Bois, o Departamento de Val-de-Marne e o Établissement Public Territorial Paris Est Marne Bois;

Os operadores e proprietários dos projetos de transporte e urbanos existentes e futuros: a SNCF, a RATP, a SGP e a SPL Marne au Bois.

A colaboração de muitos parceiros da região, todos comprometidos em melhorar as possibilidades de transporte dos habitantes, é um fator chave para a reurbanização do polo da estação e para a coordenação com os projetos próximos ao Val de Fontenay.

Durante a fase de obras, os proprietários do projeto serão os operadores de transporte nas áreas pelas quais são responsáveis (RATP, SNCF, SGP). Para a área ao redor da estação, os desenvolvedores dos empreendimentos serão principalmente fornecidos pelo departamento de Val-de-Marne para as estradas departamentais e pela SPL Marne au Bois para o desenvolvimento de outras vias e espaços públicos.