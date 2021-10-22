Instalações
Instalações na estação
Os desenvolvimentos na estação constituem o perímetro "ferroviário" do projeto de requalificação do polo da estação Val de Fontenay.
Esse perímetro inclui:
- a criação de dois novos prédios para passageiros a leste. O prédio de passageiros no nordeste facilitará o acesso ao RER A e E com acessos dedicados pelas novas passagens subterrâneas e permitirá o acesso aos metrôs M1 e M15 e ao bonde T1, assim como ao distrito Alouettes e Péripôle Nord (que está em transformação). O prédio de passageiros sudeste será a porta de entrada para o novo túnel subterrâneo sob a RER A e para conectar os distritos localizados em ambos os lados dos trilhos da RER A.
- a criação de dois novos viadulos subterrâneos para facilitar o acesso ao transporte e a travessia das rodovias RER A e E. A primeira, chamada "leste-oeste", passará sob os trilhos do RER E. Ela levará para o leste no novo prédio de passageiros, e para o oeste para a Avenue des Olympiades e o prédio oeste para passageiros. Ele proporcionará acesso direto às plataformas E do RER e fornecerá uma ligação urbana entre o leste e o oeste de Val de Fontenay. O segundo, chamado "norte-sul", passará sob os trilhos do RER A. Ele substituirá o atual subsolo, que será fechado e levará aos dois futuros prédios de passageiros ao nordeste e sudeste.
- a reurbanização de espaços existentes. Essas incluem melhorias nas plataformas RER A e E que irão melhorar a legibilidade, segurança e conforto dos caminhos dentro da estação, e em particular das conexões entre o RER A e o E. Além disso, o prédio histórico de passageiros a oeste será reurbanizado e aberto mais para a cidade e para o novo túnel subterrâneo sob a RER E.
Cartão de informações
Desenvolvimentos ao redor da estação
Amanhã, 115% a mais de passageiros usarão o centro do Val de Fontenay. Para oferecer os melhores serviços possíveis aos passageiros, conectar melhor o centro da estação ao seu ambiente e facilitar o acesso à estação por todos os modos, a Île-de-France Mobilités e os parceiros do projeto estão planejando diversos desenvolvimentos ao redor do centro da estação. Este é o perímetro "intermodal" do projeto de reurbanização do Val de Fontenay.
O perímetro "intermodal" inclui:
- A reurbanização dos espaços públicos: os arredores das três entradas da estação serão pacificados (área de encontros, zona 30, etc.). Eles oferecerão espaços mais generosos para pedestres e rotas e estacionamento adaptados para bicicletas;
- O terminal rodoviário, que será reurbanizado para ser adaptado ao desenvolvimento da oferta de ônibus e oferecer condições confortáveis de espera, alinhado com o projeto urbano.
Cartão de informações
Um projeto global alinhado com projetos urbanos relacionados
O território onde está localizada a estação Val de Fontenay passará por uma profunda transformação urbana, liderada por autoridades locais e incorporadores públicos. O projeto de reurbanização do polo da estação terá papel fundamental nessa evolução: a estação será acessível a todos os meios de transporte (a pé, de bicicleta, de ônibus, etc.), mais visível graças aos seus novos acessos e melhor integrada. Assim, a atratividade do setor será fortalecida. A Île-de-France Mobilités garantirá que as orientações da reurbanização do centro da estação sejam consistentes com essa transformação urbana, especialmente em termos de ambiente, paisagem e arquitetura, sem alterar as principais funcionalidades do projeto em termos de mobilidade.