Desenvolvimentos ao redor da estação
Amanhã, 115% a mais de passageiros usarão o centro do Val de Fontenay. Para oferecer os melhores serviços possíveis aos passageiros, conectar melhor o centro da estação ao seu ambiente e facilitar o acesso à estação por todos os modos, a Île-de-France Mobilités e os parceiros do projeto estão planejando diversos desenvolvimentos ao redor do centro da estação. Este é o perímetro "intermodal" do projeto de reurbanização do Val de Fontenay.
O perímetro "intermodal" inclui:
- A reurbanização dos espaços públicos: os arredores das três entradas da estação serão pacificados (área de encontros, zona 30, etc.). Eles oferecerão espaços mais generosos para pedestres e rotas e estacionamento adaptados para bicicletas;
- O terminal rodoviário, que será reurbanizado para ser adaptado ao desenvolvimento da oferta de ônibus e oferecer condições confortáveis de espera, alinhado com o projeto urbano.
O território onde está localizada a estação Val de Fontenay passará por uma profunda transformação urbana, liderada por autoridades locais e incorporadores públicos. O projeto de reurbanização do polo da estação terá papel fundamental nessa evolução: a estação será acessível a todos os meios de transporte (a pé, de bicicleta, de ônibus, etc.), mais visível graças aos seus novos acessos e melhor integrada. Assim, a atratividade do setor será fortalecida. A Île-de-France Mobilités garantirá que as orientações da reurbanização do centro da estação sejam consistentes com essa transformação urbana, especialmente em termos de ambiente, paisagem e arquitetura, sem alterar as principais funcionalidades do projeto em termos de mobilidade.