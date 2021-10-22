Desenvolvimentos ao redor da estação

O território onde está localizada a estação Val de Fontenay passará por uma profunda transformação urbana, liderada por autoridades locais e incorporadores públicos. O projeto de reurbanização do polo da estação terá papel fundamental nessa evolução: a estação será acessível a todos os meios de transporte (a pé, de bicicleta, de ônibus, etc.), mais visível graças aos seus novos acessos e melhor integrada. Assim, a atratividade do setor será fortalecida. A Île-de-France Mobilités garantirá que as orientações da reurbanização do centro da estação sejam consistentes com essa transformação urbana, especialmente em termos de ambiente, paisagem e arquitetura, sem alterar as principais funcionalidades do projeto em termos de mobilidade.