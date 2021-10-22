A estação Val de Fontenay, hoje

A estação Val de Fontenay é um importante centro de transporte para a região oriental da Île-de-France.



Também faz parte de uma dinâmica de desenvolvimento de importância regional. De fato, Val de Fontenay é um centro de emprego em rápida expansão e a área ao redor da estação possui alta concentração de projetos de desenvolvimento.

Localizado na cidade de Fontenay-sous-Bois, o prédio de passageiros da estação Val de Fontenay foi aberto ao público em 1977. Hoje, 115.000 passageiros diários utilizam seus corredores para se conectar com o RER E, o RER A, as 7 linhas de ônibus e as 2 linhas Noctilien. E, durante o horário de pico da manhã, quase 15.500 passageiros chegam à estação.