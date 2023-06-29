Por que reurbanizar a estação Val de Fontenay?

Com 1115.000 passageiros diários, Val de Fontenay é a estação líder na região oriental da Île-de-France. Hoje, a estação sofre com grandes falhas, decorrentes de seu projeto inicial, que prejudicam o conforto dos passageiros. Até 2035, o número de passageiros na estação Val de Fontenay aumentará 115% devido à inauguração de novas linhas de transporte público (Bonde 1, Metrô 1, Metrô 15 e ao aumento da oferta de ônibus (Bus Bords de Marne)) e ao desenvolvimento urbano na região. Val de Fontenay terá um papel importante na dinâmica de desenvolvimento da região oriental da Île-de-France.

Está se tornando essencial repensar o layout e a operação da estação para melhorar a qualidade do serviço aos passageiros e preparar a chegada de novos meios de transporte. O projeto liderado pela Île-de-France Mobilités atende a vários objetivos:

Reorganização e ampliação dos espaços da estação

Desenvolver o entorno de acordo com os projetos de desenvolvimento realizados pelas autoridades locais

Melhorando a qualidade do serviço para todos os viajantes

Projetar um projeto faseado para poder levar em conta os cronogramas das novas linhas de transporte e projetos urbanos em Val de Fontenay.