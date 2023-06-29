Poste - Estação

ReurbanizaçãoGare de Val de Fontenay

Quais são os pontos a lembrar sobre o desenvolvimento da estação, sobre o desenvolvimento ao redor dela?

A Île de France Mobilités e os parceiros do projeto iniciaram uma reflexão sobre a intermodalidade e o desenvolvimento qualitativo do espaço público nas entradas principais:

Lado Oeste

  • Reurbanização da Avenida Val de Fontenay;
  • Reurbanização dos espaços públicos ao redor do prédio de passageiros existente;
  • Reurbanização da Avenue des Olympiades;
  • Requalificação da trilha Noyer Baril como área de encontro;
  • Modificação da rampa de saída nº 19 da A86;
  • Reurbanização da Avenue Louison Bobert (RD143).

Lado Sudeste

  • Reurbanização de bicicletas da Rue Carnot (RD86A);
  • Requalificação da Allée des Sablons.

 

  • Implementação de um pátio ao redor do prédio de passageiros do Nordeste (BV RER), conexão com os prédios de passageiros dos Metrôs 1 e Metrô 15 e tratamento dos arredores em conexão com a estação de bonde T1 e a cidade.

Esses desenvolvimentos também são acompanhados por uma melhoria na informação aos passageiros e na qualidade do serviço (bilheteria, lojas) nas proximidades e na estação.

 