Quais são os pontos a lembrar sobre o desenvolvimento da estação, sobre o desenvolvimento ao redor dela?

A Île de France Mobilités e os parceiros do projeto iniciaram uma reflexão sobre a intermodalidade e o desenvolvimento qualitativo do espaço público nas entradas principais:

Lado Oeste

Reurbanização da Avenida Val de Fontenay;

Reurbanização dos espaços públicos ao redor do prédio de passageiros existente;

Reurbanização da Avenue des Olympiades;

Requalificação da trilha Noyer Baril como área de encontro;

Modificação da rampa de saída nº 19 da A86;

Reurbanização da Avenue Louison Bobert (RD143).

Lado Sudeste

Reurbanização de bicicletas da Rue Carnot (RD86A);

Requalificação da Allée des Sablons.

Implementação de um pátio ao redor do prédio de passageiros do Nordeste (BV RER), conexão com os prédios de passageiros dos Metrôs 1 e Metrô 15 e tratamento dos arredores em conexão com a estação de bonde T1 e a cidade.

Esses desenvolvimentos também são acompanhados por uma melhoria na informação aos passageiros e na qualidade do serviço (bilheteria, lojas) nas proximidades e na estação.