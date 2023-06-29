ReurbanizaçãoGare de Val de Fontenay
Quais benefícios o projeto trará aos usuários da estação Val de Fontenay?
O projeto da estação Val de Fontenay está totalmente alinhado com a política regional de melhorar o deslocamento diário.
O objetivo é projetar um projeto coerente para melhorar a acessibilidade da estação para todos e garantir uma melhor conexão entre os diferentes meios de transporte. Também se trata de garantir uma qualidade de serviço aprimorada em termos de conforto e segurança.
Para Val de Fontenay, é:
- Uma estação 100% acessível;
- Conexões melhoradas e mais confortáveis entre o RER A e o RER E em comparação com a situação atual;
- Conexões mais fáceis entre linhas de transporte atuais e futuras, mas também com outros modos (ônibus, bicicletas, veículos, etc.)
- Informações para passageiros mais legíveis e serviços de estação mais adaptados.