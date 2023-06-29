Qual é o cronograma do projeto? Como o trabalho será realizado.

Ao final da investigação pública , prevê-se o início das obras realizadas pelos diversos responsáveis competentes do projeto, ou seja, em 2022. O trabalho será realizado em 4 fases sucessivas de 2022 a 2035 para garantir a consistência com a chegada das diversas linhas de transporte, Metrô 1, Metrô 15 e bonde T1. O prazo provisório para a conclusão das obras no hub da estação está previsto para 2033. No entanto, a fase do trabalho e a comissionamento serão refinadas durante os estudos preliminares de projeto (AVP) e projeto (PRO) após a obtenção da Declaração de Utilidade Pública (DUP). As datas indicadas nesta fase do projeto são, portanto, indicativas e serão reavaliadas à medida que o projeto avança.