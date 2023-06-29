ReurbanizaçãoGare de Val de Fontenay
Qual é o financiamento do projeto?
Atualizado em
O custo do projeto, que inclui o desenvolvimento dos perímetros "ferroviários" e "intermodais", é de €275 milhões sem impostos. No entanto, nesta fase do projeto, o valor provavelmente mudará em + ou – 10%. Será especificado ao final da fase preliminar de projeto.
O projeto abrange várias ações e, portanto, é elegível para várias linhas de financiamento:
- financiamento para o Plano Diretor de Acessibilidade (SDA);
- o financiamento previsto sob o bilhete de interconexões Grand-Paris no CPER 2015-2020;
- o financiamento do direito comum da Île-de-France Mobilités;
- o financiamento mobilizado pelas autoridades locais no âmbito de suas competências em desenvolvimento e gestão rodoviária.