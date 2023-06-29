Poste - Estação

ReurbanizaçãoGare de Val de Fontenay

Qual é o financiamento do projeto?

Atualizado em

O custo do projeto, que inclui o desenvolvimento dos perímetros "ferroviários" e "intermodais", é de €275 milhões sem impostos. No entanto, nesta fase do projeto, o valor provavelmente mudará em + ou – 10%. Será especificado ao final da fase preliminar de projeto.

O projeto abrange várias ações e, portanto, é elegível para várias linhas de financiamento:

  • financiamento para o Plano Diretor de Acessibilidade (SDA);
  • o financiamento previsto sob o bilhete de interconexões Grand-Paris no CPER 2015-2020;
  • o financiamento do direito comum da Île-de-France Mobilités;
  • o financiamento mobilizado pelas autoridades locais no âmbito de suas competências em desenvolvimento e gestão rodoviária.