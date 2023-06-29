Quem são os líderes do projeto?

A Île-de-France Mobilités é a proprietária do projeto. Ele gerencia os estudos técnicos de viabilidade.

A Região da Île-de-France, o Estado e a Île-de-France Mobilités são os financiadores dos estudos e da consulta do DOCP. Para estudos mais detalhados conhecidos como diagramas esquemáticos, o financiamento é estendido à cidade de Fontenay-sous-Bois, ao Departamento de Val-de-Marne e à Société du Grand Paris.

Os estudos do projeto são realizados em estreita colaboração com:

Autoridades locais: A cidade de Fontenay-sous-Bois, o Departamento de Val-de-Marne e o Établissement Public Territorial Paris Est Marne & Bois;

Operadores de transporte atuais e futuros e proprietários de projetos: SNCF, RATP e SGP.

Durante a fase de obras, a gestão do projeto será transferida para vários atores: os operadores de transporte (RATP, SNCF) intervirão nos perímetros pelos quais são responsáveis, enquanto o Conselho Departamental de Val-de-Marne e a SPL Marne au Bois ficarão responsáveis pelo desenvolvimento da área ao redor da estação (o perímetro "intermodal").

A Île-de-France Mobilités garantirá a coordenação geral do projeto entre os diversos proprietários do projeto, alinhada com os demais projetos urbanos e de transporte.