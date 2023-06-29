Qual é o propósito de uma investigação pública? Quando será realizada a consulta sobre o projeto de reurbanização da estação VAl de Fontenay?

A investigação pública sobre o projeto de reurbanização do centro da estação Val de Fontenay ocorrerá de 23 de abril a 26 de maio de 2021.

Uma etapa regulatória antes do início do trabalho, esse procedimento se aplica a todos os projetos que têm impacto em seu meio ambiente. O objetivo é garantir que o público esteja informado e envolvido e que os diversos interesses sejam levados em conta na elaboração das decisões. A organização da investigação pública é confiada ao Prefeito de Val-de-Marne

A consulta sobre a reurbanização do centro da estação Val de Fontenay ocorreu de 20 de fevereiro a 24 de março de 2017. O local atraiu uma participação significativa, com 495 opiniões de moradores locais, usuários da estação e partes interessadas locais.