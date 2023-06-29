ReurbanizaçãoGare de Val de Fontenay
Como podemos obter informações? Como posso participar da investigação pública?
Você pode saber mais pelo site do projeto www.reamenagement-gare-val-de-fontenay.fr, pelo boletim informativo ou pelo pacote de informações que recebeu se morar perto do agrupamento ou no site da Île-de-France Mobilités para ter uma visão rápida do projeto.
Você pode participar da investigação pública por vários métodos:
- Os escritórios em Fontenay-sous-Bois,
Casa da Habitação e Ambiente de Vida
6 rue de l'ancienne mairie
Terça-feira, 4 de maio, das 9h às 12h.
Quarta-feira, 12 de maio, das 13h30 às 17h
Quinta-feira, 20 de maio, das 9h às 12h.
Quarta-feira, 26 de maio, das 14h às 17h30
Você pode consultar o arquivo de investigação de interesse público:
- Em Fontenay-sous-Bois
Casa da Habitação e Ambiente de Vida
6 rue de l'ancienne mairie
Terça, quarta e sexta-feira
das 9h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h15.
- O site do registro digital: reamenagement-pole-gare-val-defontenay.enquetepublique.net
- Site da prefeitura: val-de-marne.gouv.fr/Publications/AOEP-Avis-d-Ouverture-d-EnquetesPubliques
- O site do projeto: reamenagementgare-val-de-fontenay.fr
- O site da cidade de Fontenay-sous-Bois: fontenay.fr/cadre-de-vie/urbanisme/enquetes-publiques1128.html