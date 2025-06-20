Um olhar para trás na reunião pública de 18 de junho

Em 18 de junho de 2025, uma reunião pública foi realizada em Clamart como parte da consulta em andamento sobre o projeto de extensão do bonde T10. Nesta ocasião, a Île-de-France Mobilités pôde apresentar os resultados do exame das alternativas mencionadas durante a consulta preliminar e, em seguida, detalhar os cenários consolidados previstos nesta fase para cada setor do projeto. Duas trocas de mensagens possibilitaram responder às muitas perguntas do público.

Mais de 400 pessoas estavam presentes na sala Jules Hunebelle, testemunhando o envolvimento e o interesse do público. A Île-de-France Mobilités gostaria de agradecer aos participantes por sua mobilização ativa, pela qualidade de suas trocas e pelo bom andamento da reunião.