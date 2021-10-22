Bonde

ExtensãoJardin Parisien > Gare de Clamart

A agenda

De 27 de fevereiro a 24 de abril, participou de 6 reuniões públicas

Reunião Pública de Abertura

  • 7 de março de 2023
  • 19h às 21h30
  • Salle Hunebelle, local Jules Hunebelle 92140 Clamart
  • Participação gratuita

O objetivo da reunião pública de abertura é apresentar o projeto e as modalidades da consulta, bem como o papel dos fiadores, e incentivar as trocas iniciais com o público.

Debate noturno: "A oportunidade do projeto em um território em desenvolvimento",

  • 22 de março de 2023
  • 19h às 21h30
  • Salle Hunebelle, local Jules Hunebelle 92140 Clamart
  • No cadastro pelo formulário abaixo

O debate noturno proporcionará uma oportunidade para discutir a dinâmica do desenvolvimento do território, a solução proposta do bonde e sua resposta às necessidades de mobilidade do futuro. Isso permitirá que diferentes atores realizem suas análises e cruzem pontos de vista.

Noite de descriptografia: "Melhor compreensão e questionamento dos efeitos do projeto na fase de construção".

  • 29 de março de 2023
  • 19h às 21h30
  • Salle Hunebelle, local Jules Hunebelle 92140 Clamart
  • No cadastro pelo formulário abaixo
  • Número limitado de vagas

Esta noite oferecerá aos que desejam aprofundar seu conhecimento sobre o projeto do ponto de vista técnico e sua integração ao território, além de ser enriquecida pela apresentação de especialistas.

 

Oficina Contributiva #1: O bonde: superfície ou túnel?

  • 6 de abril de 2023
  • 18h às 20h
  • Maison des Associations (Salle Albert Camus), 13 BIS rue de Bièvres, 92 140 Clamart
  • No cadastro pelo formulário abaixo
  • Número limitado de vagas

Este workshop proporcionará uma oportunidade para abordar os dois cenários submetidos à consulta de forma colegial e detalhada.

Oficina Contributiva #2: Desenvolvimentos por setor

  • 13 de abril de 2023
  • 18h às 20h
  • Maison des Associations (Salle Albert Camus), 13 BIS rue de Bièvres, 92 140 Clamart
  • No cadastro pelo formulário abaixo
  • Número limitado de vagas

Este workshop tornará possível abordar de forma colegiada e precisa os ajustes induzidos por cada cenário e em cada setor. Por exemplo: a rota do bonde, o posicionamento das estações, as soluções de interconexão, o layout dos arredores, etc.

Reunião de encerramento

  • 20 de abril de 2023
  • 19h às 21h30
  • Salle Hunebelle, local Jules Hunebelle 92140 Clamart
  • Participação gratuita

O objetivo da reunião pública de encerramento é elaborar uma avaliação inicial das contribuições, compartilhar as lições aprendidas na consulta preliminar e discutir os próximos passos para a continuidade da consulta.

De 27 de fevereiro a 20 de março, converse com as equipes durante as reuniões locais

  • Estação Clamart: 27 de fevereiro de 2023 (8h30-10h)       
  • Trosy Market, Clamart: 4 de março de 2023 (9h às 11h)
  • Centro da cidade de Châtenay-Malabry: 11 de março de 2023 (9h-11h)
  • Bairro Jardin Parisien, Clamart: 14 de março de 2023 (18h às 20h)
  • Plessis-Robinson Market: 17 de março de 2023 (9h às 11h)    
  • Hospital Béclere, Clamart: 20 de março de 2023 (11h às 13h)

Em resumo