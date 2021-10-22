Reunião Pública de Abertura

7 de março de 2023

19h às 21h30

Salle Hunebelle, local Jules Hunebelle 92140 Clamart

Participação gratuita

O objetivo da reunião pública de abertura é apresentar o projeto e as modalidades da consulta, bem como o papel dos fiadores, e incentivar as trocas iniciais com o público.

Debate noturno: "A oportunidade do projeto em um território em desenvolvimento",

22 de março de 2023

19h às 21h30

Salle Hunebelle, local Jules Hunebelle 92140 Clamart

No cadastro pelo formulário abaixo

O debate noturno proporcionará uma oportunidade para discutir a dinâmica do desenvolvimento do território, a solução proposta do bonde e sua resposta às necessidades de mobilidade do futuro. Isso permitirá que diferentes atores realizem suas análises e cruzem pontos de vista.

Noite de descriptografia: "Melhor compreensão e questionamento dos efeitos do projeto na fase de construção".

29 de março de 2023

19h às 21h30

Salle Hunebelle, local Jules Hunebelle 92140 Clamart

No cadastro pelo formulário abaixo

Número limitado de vagas

Esta noite oferecerá aos que desejam aprofundar seu conhecimento sobre o projeto do ponto de vista técnico e sua integração ao território, além de ser enriquecida pela apresentação de especialistas.