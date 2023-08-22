O que está planejado para reduzir o incômodo associado ao trabalho? Qual sistema de informação?

Para limitar o inconveniente causado durante as obras, medidas locais de comunicação são sistematicamente implementadas. Diversas ferramentas que já provaram seu valor em outros projetos de bondes serão implantadas: painéis informativos ao longo da rota, uma carta informativa distribuída nas caixas de correio dos moradores locais em cada etapa do projeto, agentes locais para informar os moradores, etc. Uma comissão de acordo amigável também pode ser criada para compensar quaisquer danos comerciais. Além disso, o acesso às lojas será preservado na medida do possível e a sinalização será instalada. Quanto aos planos de tráfego durante a fase de obras, eles dependerão da fase que será escolhida para realizar o trabalho. Quaisquer rotas de desvio serão decididas em conjunto com as autoridades locais e informações prévias sempre serão fornecidas para permitir que moradores e usuários locais se organizem. Esses impactos na fase de obras e as medidas que serão implementadas serão estudados nas fases posteriores. Esse tema será abordado em particular como parte do estudo de impacto antes da investigação pública.