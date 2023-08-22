Como em todos os projetos realizados pela Île-de-France Mobilités, a extensão do bonde T8 está sujeita a consulta regular com o público envolvido no projeto. Após uma fase preliminar de consulta em 2019, a consulta em andamento foi realizada no outono de 2022. Em seguida, houve a consulta sobre a Compatibilidade de Documentos de Planejamento Urbano (MECDU) em abril de 2023. Durante essas diversas discussões e reuniões, a Île-de-France Mobilités conseguiu reunir um grande número de opiniões sobre o projeto de extensão do bonde T8. Essas contribuições ajudaram a refinar o projeto. A única investigação pública, uma etapa regulatória essencial para a continuação do projeto e o início dos trabalhos, ocorrerá de 21 de maio a 25 de junho de 2024. Isso deve tornar possível reunir a opinião pública sobre um projeto cuja definição foi refinada. Esse procedimento permitirá que o prefeito decida sobre a utilidade pública do projeto e sobre as condições essenciais para sua implementação.