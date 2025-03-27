Bonde

ExtensãoSaint-Denis Porte de Paris > Paris Gare Rosa-Parks

O projeto de extensão do bonde T8, liderado pela Île-de-France Mobilités (IDFM), estende o bonde existente para o sul, criando 10 novas estações ao longo de 5,5 km entre o atual terminal Saint-Denis – Porte de Paris e a estação Paris – Rosa Parks RER. Deve atravessar as comunas de Saint-Denis, Aubervilliers e os 18º e 19º arrondissements de Paris.

A operação da linha estendida do bonde T8 também exige aumento do material rodante, exigindo a extensão e adaptação do local de manutenção e armazenamento (SMR) localizado em Villetaneuse. O projeto prevê um bonde a cada 4 minutos durante o horário de pico, 5 novas conexões com as principais linhas de transporte público, uma rede eficiente com serviços de ônibus e instalações de alta qualidade e segurança para ciclismo e pedestres.

Estado
Região de Île-de-France
Departamento de Seine-Saint-Denis
Cidade de Paris
Estabelecimento Territorial Público Comuna de Plaine
Île-de-France Mobilités

Números-Chave

10

Novas estações

5

novas conexões com o RER, metrô e bonde

5,5 km

Linha adicional

4 min

frequência no trecho comum durante o horário de pico

Calendário

  1. 2019-2023
    Estudos preliminares
  2. 2019
    Consulta prévia
  3. 2022
    Consulta contínua
  4. 2023
    Consulta MECDU (compatibilidade de documentos de planejamento urbano)
  5. 2023
    Validação do Diagrama Esquemático (SDP) e do Arquivo de Consulta Pública
  6. 21 de maio - 25 de junho de 2024
    Investigação pública única
  7. 2025
    Declaração de utilidade pública
  8. 2026-2027
    Estudos detalhados
  9. 2027-2031
    Obra
  10. Horizonte 2031
    Comissionamento