ExtensãoSaint-Denis Porte de Paris > Paris Gare Rosa-Parks

O projeto de extensão do bonde T8, liderado pela Île-de-France Mobilités (IDFM), estende o bonde existente para o sul, criando 10 novas estações ao longo de 5,5 km entre o atual terminal Saint-Denis – Porte de Paris e a estação Paris – Rosa Parks RER. Deve atravessar as comunas de Saint-Denis, Aubervilliers e os 18º e 19º arrondissements de Paris.

A operação da linha estendida do bonde T8 também exige aumento do material rodante, exigindo a extensão e adaptação do local de manutenção e armazenamento (SMR) localizado em Villetaneuse. O projeto prevê um bonde a cada 4 minutos durante o horário de pico, 5 novas conexões com as principais linhas de transporte público, uma rede eficiente com serviços de ônibus e instalações de alta qualidade e segurança para ciclismo e pedestres.