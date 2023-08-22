Bonde

ExtensãoSaint-Denis Porte de Paris > Paris Gare Rosa-Parks

A única investigação pública

Ao final das três fases de consulta, o arquivo de investigação pública do projeto foi submetido e examinado pelos serviços estaduais. Este arquivo foca em particular em todos os ajustes feitos ao projeto pela Île-de-France Mobilités após os diversos momentos de encontro com o público. De fato, o projeto está se tornando cada vez mais concreto e as várias perguntas que ainda poderiam ser feitas há dois anos quase todas foram respondidas.

A investigação pública é dividida em três etapas:

  • Preparando para a pesquisa
  • A duração da investigação
  • A investigação pós-investigação

A investigação pública ocorrerá de 21 de maio a 25 de junho de 2024. Para essa investigação pública única, uma comissão independente de inquérito foi nomeada pelo tribunal administrativo de Montreuil. Diz-se que este levantamento é único, pois cobre 2 objetos:

  • A declaração de utilidade pública do projeto
  • a compatibilidade do Plano Urbano Intercomunal Local (PLUi) da Plaine Commune.
Quando e como participar?

De 21 de maio a 25 de junho de 2024, vários procedimentos de participação estão disponíveis para que você possa dar sua opinião sobre o projeto de ampliação do bonde T8.

Gostaria de saber tudo sobre o projeto?

Todos os documentos que compõem o arquivo da investigação podem ser consultados na plataforma dedicada à investigação.

Consulte o arquivo de consulta pública online