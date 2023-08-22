A única investigação pública

Ao final das três fases de consulta, o arquivo de investigação pública do projeto foi submetido e examinado pelos serviços estaduais. Este arquivo foca em particular em todos os ajustes feitos ao projeto pela Île-de-France Mobilités após os diversos momentos de encontro com o público. De fato, o projeto está se tornando cada vez mais concreto e as várias perguntas que ainda poderiam ser feitas há dois anos quase todas foram respondidas.

A investigação pública é dividida em três etapas:

Preparando para a pesquisa

A duração da investigação

A investigação pós-investigação

A investigação pública ocorrerá de 21 de maio a 25 de junho de 2024. Para essa investigação pública única, uma comissão independente de inquérito foi nomeada pelo tribunal administrativo de Montreuil. Diz-se que este levantamento é único, pois cobre 2 objetos: