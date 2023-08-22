Bonde

ExtensãoSaint-Denis Porte de Paris > Paris Gare Rosa-Parks

Descubra o projeto

O bonde T8 hoje

O bonde T8 entrou em serviço em dezembro de 2014. Com 8,5 km de extensão, atende as comunas de Saint-Denis, Épinay-sur-Seine e Villetaneuse, no departamento de Seine-Saint-Denis (93). Composta por 17 estações, conecta a Saint-Denis Porte de Paris à Villetaneuse-Université por um lado e a Épinay-Orgemont por outro via de:

  • Um trecho comum na comuna de Saint-Denis, desde Saint-Denis Porte de Paris, em conexão com a linha 13 do metrô. Este trecho atende à estação Saint-Denis (RER D, Transilien H, Bonde T1);
  • Um ramal no município de Épinay-sur-Seine, que permite atender em particular a estação de Épinay-sur-Seine (RER C, bonde T11 e o distrito de Orgemont);
  • Uma filial na cidade de Villetaneuse, que atende em particular a universidade e o centro urbano (em conexão com o bonde T11).
O projeto em um olhar

O projeto de extensão do bonde T8 visa continuar o trajeto desse bonde para conectar os dois trechos de Épinay-Orgemont e Villetaneuse-Université diretamente ao norte de Paris, a Rosa-Parks.

Estendido em 10 estações, o bonde T8 eventualmente atenderá setores particularmente dinâmicos que passam por grandes transformações no cruzamento dos municípios de Saint-Denis, Aubervilliers e Paris:

  • O setor Franc-Moisin - Bel-Air ao norte, em Saint-Denis, que atende o distrito de Franc-Moisin;
  • O setor La Plaine, em Saint-Denis e Aubervilliers, que atende o distrito comercial existente ao redor do Stade de France, bem como as áreas em desenvolvimento: o ZAC Montjoie, o CPRU Cristino Garcia Landy, o Campus Condorcet, o ZAC Nozal Front Populaire;
  • o setor Magasins Généraux, que atenderá os Entrepôts et Magasins Généraux de Paris (EMGP) e o setor Gare des Mines Fillettes;
  • O setor de Paris conecta os Magasins Généraux ao norte de Paris, atendendo a Manufacture de la Mode, o shopping Le Millénaire e a Porte d'Aubervilliers, além de ligar ao RER E e ao bonde T3b no terminal Rosa-Parks.
Como projeto estruturador para a transformação deste território, a Île-de-France Mobilités estava interessada em atender os primeiros afetados por esse novo projeto de infraestrutura (usuários, moradores locais, atores econômicos, etc.) para reunir suas opiniões e desenvolver um projeto o mais próximo possível de suas necessidades. Até o momento, três etapas de consulta pontuaram a vida do projeto:

  • Consulta preliminar em 2019
  • A consulta em andamento de 2022
  • Consulta sobre a Compatibilidade de Documentos de Planejamento Urbano (MECDU) em 2023

Ao final dessas etapas de consulta, a investigação pública – uma etapa regulatória essencial para a continuação do projeto – deve ocorrer.

Consultas anteriores
A investigação pública

Os objetivos do projeto

  • Facilitar o transporte público no território e garantir conexões eficientes com modos pesados (metrô, RER)
  • Fortalecendo a atratividade e apoiando o desenvolvimento de um território em transformação
  • Melhorar a qualidade de vida na cidade e contribuir para a progressão dos modos ativos (caminhada e ciclismo)
O bonde T8: um projeto a favor da intermodalidade

As novas fases de estudos e consultas possibilitaram o aprimoramento do projeto e a especificação de sua integração ao espaço público. O projeto confirmou os grandes desafios de facilitar o transporte dentro do território, garantir a intermodalidade (mudança de um meio de transporte para outro) e melhorar as conexões entre os diferentes modos de transporte. Essas questões estavam no centro dos debates que orientaram a escolha da variante escolhida do terminal Rosa-Parks na Macdonald Boulevard.

Apesar da redução para uma única faixa de tráfego e da remoção de algumas vagas de estacionamento na Boulevard MacDonald em Paris, esse cenário oferece, acima de tudo, conexões mais fáceis com o bonde T3b e o RER E. Estes últimos serão cuidadosamente reformulados em estudos futuros para organizar os fluxos no espaço público e otimizar o tempo e o conforto das conexões no entroncamento.

De forma mais geral, o projeto incentiva os usuários a mudarem para transporte público e modos ativos (ciclismo, caminhada). Assim, além das conexões no terminal, o projeto cria novas conexões com o RER B em La Plaine – Stade de France, as linhas 13 do metrô em Saint-Denis – Porte de Paris, 12 no Front Populaire e em breve 15 em La Plaine – Stade de France. As linhas de ônibus também serão reorganizadas para girar ao redor do bonde. Além disso, serão construídos 5,6 km de ciclovias seguras ao longo da rota em conjunto com o projeto Vélo Île-de-France e instalações de estacionamento para bicicletas próximas às estações. Por fim, o projeto irá melhorar a continuidade e a qualidade dos caminhos para pedestres.

Um meio de transporte acessível, rápido e confortável

O principal objetivo do projeto de extensão do bonde T8 para o sul é oferecer aos usuários um transporte diário confortável, acessível e fácil de usar. É 100% acessível para pessoas com mobilidade reduzida graças a instalações e equipamentos específicos (inclinações suaves, rampas de acesso, etc.).

Com um bonde a cada três a quatro minutos durante o horário de pico e um tempo médio de viagem estimado em cerca de vinte minutos, os usuários de Paris e Seine-Saint-Denis se beneficiarão de um novo meio de transporte limpo, rápido e eficiente para se locomover pelo anel viário e acessar empregos, serviços e moradias que estão sendo implantados em um território em rápida mudança.

