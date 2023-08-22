Descubra o projeto

O bonde T8 hoje
O bonde T8 entrou em serviço em dezembro de 2014. Com 8,5 km de extensão, atende as comunas de Saint-Denis, Épinay-sur-Seine e Villetaneuse, no departamento de Seine-Saint-Denis (93). Composta por 17 estações, conecta a Saint-Denis Porte de Paris à Villetaneuse-Université por um lado e a Épinay-Orgemont por outro via de:
- Um trecho comum na comuna de Saint-Denis, desde Saint-Denis Porte de Paris, em conexão com a linha 13 do metrô. Este trecho atende à estação Saint-Denis (RER D, Transilien H, Bonde T1);
- Um ramal no município de Épinay-sur-Seine, que permite atender em particular a estação de Épinay-sur-Seine (RER C, bonde T11 e o distrito de Orgemont);
- Uma filial na cidade de Villetaneuse, que atende em particular a universidade e o centro urbano (em conexão com o bonde T11).