Descubra o projeto

Apesar da redução para uma única faixa de tráfego e da remoção de algumas vagas de estacionamento na Boulevard MacDonald em Paris, esse cenário oferece, acima de tudo, conexões mais fáceis com o bonde T3b e o RER E. Estes últimos serão cuidadosamente reformulados em estudos futuros para organizar os fluxos no espaço público e otimizar o tempo e o conforto das conexões no entroncamento.

De forma mais geral, o projeto incentiva os usuários a mudarem para transporte público e modos ativos (ciclismo, caminhada). Assim, além das conexões no terminal, o projeto cria novas conexões com o RER B em La Plaine – Stade de France, as linhas 13 do metrô em Saint-Denis – Porte de Paris, 12 no Front Populaire e em breve 15 em La Plaine – Stade de France. As linhas de ônibus também serão reorganizadas para girar ao redor do bonde. Além disso, serão construídos 5,6 km de ciclovias seguras ao longo da rota em conjunto com o projeto Vélo Île-de-France e instalações de estacionamento para bicicletas próximas às estações. Por fim, o projeto irá melhorar a continuidade e a qualidade dos caminhos para pedestres.