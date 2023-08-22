Diretor de publicação: Laurent PROBST, Diretor Executivo

Gerente editorial: Arnaud CROLAIS, Diretor de Infraestrutura

Île-de-France Mobilités

39 bis-41 rue de Châteaudun

75009 Paris

Telefone: 01-47-53-28-00

Correio: [email protected]



Desenvolvimento do local

SERVIÇOS TECNOLÓGICOS DA CAPGEMINI

SAS com capital de €7.296.894

145-151 quai du Président Roosevelt

92130 Issy-les-Moulineaux

RCS Nanterre 479 766 842

Projeto e produção do local

Design:

SERVIÇOS TECNOLÓGICOS DA CAPGEMINI

SAS com capital de €7.296.894

145-151 quai du Président Roosevelt

92130 Issy-les-Moulineaux

RCS Nanterre 479 766 842

Realização:

Epiceum

75 rue de la Fontaine au Roi

75011 Paris

Telefone: 01 49 29 75 66

Localização: www.epiceum.com

Acomodação

TERCEIRIZAÇÃO DA ATOS

Edifício River West

80 Quai Voltaire

95877 BEZONS, França

Site: www.atos.net

Créditos fotográficos e iconográficos

Île-de-France Mobilités

Acesso ao local

O acesso e o uso do site são reservados para uso estritamente pessoal. Você concorda em não usar este site e as informações ou dados nele contidos para fins comerciais, políticos, publicitários ou qualquer forma de solicitação comercial, incluindo o envio de e-mails não solicitados.

Disponibilidade do Local

O local está acessível 24 horas por dia, 7 dias por semana, exceto em casos de força maior ou eventos fora do controle da Île-de-France Mobilités. No entanto, uma interrupção devido à manutenção técnica necessária para o bom funcionamento do local e dos equipamentos relacionados, ou por qualquer outro motivo, pode ser decidida pela Île-de-France Mobilités

A Île-de-France Mobilités reserva-se o direito de suspender, interromper ou limitar, sem aviso prévio, o acesso total ou parcial ao Site, especialmente para operações de manutenção e atualização.

A Île-de-France Mobilités também se reserva o direito, a qualquer momento e sem aviso prévio, de fazer melhorias e/ou modificações no Local.

Direitos de propriedade intelectual

Todos os textos, gráficos, designs, ícones, fotografias, plantas, logotipos, vídeos, sons, marcas registradas, textos (...) e, de forma mais geral, todos os elementos que compõem o Site e o próprio Site são protegidos pelas leis em vigor sob o título de propriedade intelectual.



A Île-de-France Mobilités é detentora desses direitos ou adquiriu os direitos necessários para operá-los. Todos os direitos de uso são reservados, inclusive para documentos para download.

Todos esses elementos que compõem o Site e o próprio Site não podem ser representados ou reproduzidos, total ou parcialmente, em qualquer meio, sem a autorização prévia expressa por escrito da Île-de-France Mobilités.

O descumprimento dessa obrigação constitui um ato de falsificação que pode acarretar a responsabilidade civil ou criminal do autor. A Île-de-France Mobilités reserva-se o direito de tomar medidas legais contra qualquer pessoa que tenha cometido atos de falsificação.

Para qualquer pedido de autorização, entre em contato com [email protected]

Política

Os dados pessoais coletados neste site destinam-se à Île-de-France Mobilités para enviar, caso você seja assinante, o boletim informativo sobre transporte e mobilidade na Île-de-France, bem como sobre as missões da Île-de-France Mobilités. Nenhuma informação pessoal é transferida para terceiros.

De acordo com a Lei nº 78-17 de 6 de janeiro de 1978, você tem o direito de acessar e modificar seus dados pessoais e, quando aplicável, o direito de retificação. Se você deseja exercer esse direito, basta entrar em contato conosco por e-mail pelo [email protected]. Para cancelar a inscrição da newsletter, você pode usar o link integrado de cancelamento da inscrição.

Responsabilidades

Este site e os dados presentes são fornecidos apenas para fins informativos sobre ingressos, são não contratuais e não podem envolver a responsabilidade da Île-de-France Mobilités.

Île-de-France Mobilités, não pode ser comprometida:

Por danos de qualquer tipo, diretos ou indiretos, resultantes do uso do Site e, em particular, qualquer perda operacional, perda financeira ou comercial, perda de programas e/ou dados, em particular no sistema de informação do Usuário do Site;

Por danos de qualquer tipo, diretos ou indiretos, resultantes do conteúdo e/ou uso de sites vinculados ao Site ou aos quais os Usuários possam ter acesso via o Site;

Em caso de falhas atribuíveis a software de terceiros, esteja ele incorporado ou implementado no site;

No caso de total ou parcial impossibilidade de acesso ao Site e seu conteúdo;

No caso de omissões e/ou erros que possam estar contidos no Site.

Qualquer decisão que um Usuário possa tomar em vista dos dados contidos no Site será de responsabilidade exclusiva dessa pessoa.

Usuários

O Usuário deste site é responsável por qualquer dano, material ou imaterial, direto ou indireto, causado a si mesmo, a terceiros e/ou a seus equipamentos como resultado de sua conexão, uso ou exploração do próprio Site e/ou de qualquer um de seus elementos, independentemente da causa e local de ocorrência de tal dano.

O Usuário garante à Île-de-France Mobilités contra as consequências de quaisquer reivindicações ou ações às quais possa estar sujeita como resultado e renuncia a qualquer recurso contra ele por causa e/ou no caso de processos movidos por terceiros contra ele como consequência.

Hiperlinks

A Île-de-France Mobilités autoriza qualquer site ou qualquer meio a criar um link de hipertexto para a página inicial de seu site, com exceção daqueles que disseminam conteúdo de natureza controversa, pornográfica e xenofóbica, contrário à decência ou moralidade.

O link deve indicar claramente a natureza do conteúdo e o endereço exato da página.

Qualquer uso de links para o Site para fins comerciais e publicitários é proibido.

A Île-de-France Mobilités reserva-se o direito de responsabilizar qualquer autor de um hiperlink que:

Não solicitou autorização prévia nem anulou a recusa em estabelecer um link para uma página que não seja a página inicial do site;

Não respeitou os direitos de propriedade intelectual relacionados aos elementos do Site;

Não identificaram claramente a natureza do conteúdo e o endereço exato da página (fonte e destino) para evitar qualquer confusão na mente dos usuários da Internet.

Qualquer informação acessível por meio de um dos links de hipertexto para outros sites ou outras fontes da Internet não está sob o controle da Île-de-France Mobilités, que recusa toda responsabilidade pelo seu conteúdo.

Para qualquer pedido de autorização, entre em contato com [email protected].

Cookies

Quando você visita o Site, cookies são colocados no seu computador, celular ou tablet.

Configurando um cookie

Um cookie é um arquivo de texto que é colocado no seu computador quando você visita um site ou visualiza um anúncio. Seu objetivo é coletar informações relacionadas à sua navegação e enviar serviços adaptados ao seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Os cookies são gerenciados pelo seu navegador de internet. Você pode se opor ao armazenamento de cookies configurando seu navegador de acordo. Os únicos cookies usados pelo site são aqueles destinados à medição de audiência e não coletam dados pessoais. Essas informações facilitarão sua navegação durante suas próximas visitas. Ferramentas de medição de audiência são implementadas para obter informações sobre a navegação dos visitantes. Em particular, eles possibilitam entender como os usuários chegam a um site e reconstruir sua jornada. Os dados gerados pelos cookies são transmitidos e armazenados pelo provedor de medição de audiência AT Internet. O provedor de medição de audiência pode comunicar esses dados a terceiros em caso de obrigação legal ou quando esses processos processam esses dados em seu nome. Para mais informações sobre esse serviço: www.atinternet.com

Configurando seu navegador web

Você pode optar por desativar esses cookies a qualquer momento. Seu navegador também pode ser configurado para notificá-lo sobre os cookies colocados no seu computador e pedir que você os aceite ou não. Você pode aceitar ou rejeitar cookies caso a caso ou recusar sistematicamente. Lembramos que as configurações provavelmente modificarão suas condições de acesso ao nosso conteúdo e serviços que exigem o uso de cookies. Se seu navegador estiver configurado para recusar todos os cookies, você não poderá aproveitar alguns dos nossos serviços. Para gerenciar os cookies o mais próximo possível das suas expectativas, convidamos você a configurar seu navegador levando em conta o propósito dos cookies.

Internet Explorer

No Internet Explorer, clique no botão Ferramentas e depois em Opções da Internet. Na aba Geral, em Histórico de Navegação, clique em Configurações. Clique no botão Ver Arquivos.

Firefox

Vá até a aba Ferramentas do navegador, selecione o menu Opções na janela que aparece, escolha Privacidade e clique em Mostrar Cookies

Safari

No seu navegador: Escolha o menu Editar > Preferências. Clique em Segurança. Clique em Mostrar cookies

Google Chrome

Clique no ícone do menu Ferramentas. Selecione Opções. Clique na aba Opções Avançadas e navegue até a seção de Privacidade. Clique no botão Mostrar Cookies.

Edge

No Microsoft Edge, vá em Mais... > Configurações. Selecione Mostrar configurações avançadas. Em Privacidade e Serviços> Cookies, selecione a opção que for ideal para você

Legislação Aplicável

Este aviso legal, o Site, bem como o conteúdo do Site, e quaisquer consequências de seu uso ou disponibilidade ou indisponibilidade são regidos pela lei francesa.

O uso do Site significa o acordo expresso do usuário com a aplicação desta cláusula.