Consultas anteriores

ExtensãoSaint-Denis Porte de Paris > Paris Gare Rosa-Parks

A consulta preliminar de 2019

A fase preliminar de consulta ocorreu de 9 de setembro de 2019 a 26 de outubro de 2019. As mais de 450 opiniões coletadas durante os workshops, reuniões locais e no local do projeto foram fonte de lições importantes.

A grande maioria dos participantes ressaltou a utilidade e o caráter positivo do projeto para melhorar o serviço a uma área que ainda hoje é desatendida.

O trajeto geral e as estações

Quanto à rota, considerada geralmente sensata, duas estações têm sido objeto de atenção especial. Primeiramente, a estação Pressensé, que será finalmente construída ao mesmo tempo que o restante da rota para dar seguimento às opiniões expressas durante a consulta. Depois o terminal de Rosa-Parks, para o qual dois cenários foram apresentados. Como ambos não foram totalmente satisfatórios, estudos adicionais foram realizados para construir um projeto o mais próximo possível dos usos dos moradores locais e das pessoas ativas da região.

Balanço patrimonial

Por fim, essa primeira consulta possibilitou compreender melhor as expectativas e medos dos participantes em relação ao impacto do projeto de extensão em seu meio ambiente. Assim, novos estudos realizados possibilitaram o desenvolvimento do projeto, que foi apresentado ao público novamente em 2022, durante a fase de consulta contínua.

A consulta em andamento de 2022

Mais de 200 pareceres foram coletados durante a fase preliminar de consulta, que ocorreu de 5 de novembro a 20 de dezembro de 2022.

Um dos principais temas dizia respeito ao terminal de Rosa Parks, para o qual novas variantes foram apresentadas ao público. Ao final dos vários debates, foi o cenário de inserir o terminal na Macdonald Boulevard que foi votado a favor e mantido por vários motivos:

  • Uma operação mais eficiente e simples;
  • Perspectivas mais interessantes para a rede de bondes no médio prazo em relação ao desenvolvimento e projetos de desenvolvimento do polo de intercâmbio;
  • Menor transferência de tráfego;
  • Um impacto limitado no patrimônio das árvores;
  • Custo mais baixo

Essa consulta foi o momento para debater a integração do bonde nos diferentes setores. Esse tema foi cuidadosamente estudado para garantir uma integração ideal e limitar incômodos e impactos em seu ambiente direto.

Consulta do MECDU

De 24 de abril de 2023 a 24 de maio de 2023, ocorreu a consulta sobre a compatibilidade dos documentos de planejamento urbano. A Compatibilidade dos Documentos de Planejamento Urbano (MECDU) é um procedimento que garante que um projeto de desenvolvimento seja levado em conta pelos documentos de planejamento urbano. Ajuda adaptar e modificar esses documentos para que o projeto em questão seja viável.

Os desenvolvimentos relacionados à inserção do Bonde T8 exigem a compatibilidade do Plano Urbano Intercomunal Local da Plaine Commune (PLUi), ao qual os municípios de Saint-Denis, Aubervilliers e Villetaneuse estão associados.

As modalidades da consulta

No site dedicado ao projeto, a seção "Submeter um parecer" foi atualizada para que o público possa expressar sua opinião online sobre o procedimento para tornar os documentos de planejamento urbano compatíveis.

Os resultados da consulta

Embora a participação tenha permanecido limitada devido à natureza técnica do procedimento concertado, a maior parte do público foi informada sobre essa nova etapa de consulta. As opiniões expressas confirmaram a adequação do projeto de extensão do bonde T8. Em resposta a perguntas sobre esse procedimento, a Île-de-France Mobilités especificou que a compatibilidade só se referirá às necessidades do projeto de extensão do bonde T8 se for declarado de interesse público.

