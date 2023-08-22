Consultas anteriores

Consulta do MECDU

De 24 de abril de 2023 a 24 de maio de 2023, ocorreu a consulta sobre a compatibilidade dos documentos de planejamento urbano. A Compatibilidade dos Documentos de Planejamento Urbano (MECDU) é um procedimento que garante que um projeto de desenvolvimento seja levado em conta pelos documentos de planejamento urbano. Ajuda adaptar e modificar esses documentos para que o projeto em questão seja viável.

Os desenvolvimentos relacionados à inserção do Bonde T8 exigem a compatibilidade do Plano Urbano Intercomunal Local da Plaine Commune (PLUi), ao qual os municípios de Saint-Denis, Aubervilliers e Villetaneuse estão associados.

As modalidades da consulta

No site dedicado ao projeto, a seção "Submeter um parecer" foi atualizada para que o público possa expressar sua opinião online sobre o procedimento para tornar os documentos de planejamento urbano compatíveis.

Os resultados da consulta

Embora a participação tenha permanecido limitada devido à natureza técnica do procedimento concertado, a maior parte do público foi informada sobre essa nova etapa de consulta. As opiniões expressas confirmaram a adequação do projeto de extensão do bonde T8. Em resposta a perguntas sobre esse procedimento, a Île-de-France Mobilités especificou que a compatibilidade só se referirá às necessidades do projeto de extensão do bonde T8 se for declarado de interesse público.