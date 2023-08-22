Financiamento e os atores

Os financiadores

Ao financiar até 21% da extensão do bonde T8, o Estado está comprometido em oferecer aos residentes de Île-de-France um transporte mais eficiente, permitindo que eles avancem para uma cidade sustentável e um estilo de vida mais pacífico. O Estado persegue seu objetivo de tornar a rede de transporte mais eficiente, integrando-a na dinâmica dos territórios para melhor atender às necessidades diárias dos usuários, melhorar o acesso ao transporte para todos e, assim, fortalecer a atratividade da região da Île-de-France.

Para atender à demanda de todos os usuários, a Região está investindo massivamente para modernizar e expandir a rede de transporte público. Em conjunto com a Île-de-France Mobilités, a Região está envolvida na revolução dos transportes desde 2016 para melhorar profundamente as condições de transporte dos residentes da Île-de-France. A criação de novas linhas de bonde faz parte desse grande programa. A Região dedica recursos financeiros muito significativos a ela. Está financiando o projeto de extensão do bonde T8 em cerca de 49%.

Por ser uma grande questão social, econômica e ambiental, o departamento de Seine-Saint-Denis está mobilizado e comprometido em melhorar a qualidade e a quantidade do transporte público na região. Participa ativamente da implantação da rede de bondes e da extensão das linhas de metrô, além de apoiar a construção das novas linhas Grand Paris Express do metrô. A extensão do bonde T8 atende a essa exigência e o Departamento participa do financiamento em cerca de 10%.

A luta contra a poluição do ar, principalmente pelo tráfego rodoviário, é uma grande questão de saúde pública e a cidade de Paris tornou isso um tema importante em suas políticas. Assim, a cidade de Paris participa ativamente do desenvolvimento da rede de transporte público e da melhoria das ligações entre Paris e municípios vizinhos. Além das novas soluções alternativas de mobilidade ao carro particular que está implementando, ele atua para um transporte confiável e eficiente, o mais próximo possível das necessidades dos usuários. Com sua experiência como proprietário de projetos com a comissionamento da T3a, da T3b e sua extensão até a Porte Dauphine, apoia ativamente a implantação de um bonde 100% elétrico em Paris e na área metropolitana. É por isso que o projeto do bonde T8, que ligará Paris a Saint-Denis, faz sentido e será cofinanciado pela cidade de Paris com uma proporção de 7,2%.

Desde 2010, a Plaine Commune, por meio de seu Plano de Viagens Locais, tem trabalhado para facilitar a mobilidade de moradores, funcionários e usuários de seu território, especialmente melhorando o transporte público, bicicleta e a pé. Como futura espinha dorsal do transporte na região, a extensão do bonde T8 é essencial e se encaixa perfeitamente em sua política de desenvolvimento. Plaine Commune está financiando o projeto com 12,8% de orçamento.