ExtensãoSaint-Denis Porte de Paris > Paris Gare Rosa-Parks
A chegada do bonde vai reduzir o estacionamento para carros? Estão planejadas vagas de estacionamento próximas à rota, perto dos resorts?
Devido ao tamanho reduzido das ruas utilizadas, a extensão da T8 impactará a oferta de estacionamento existente ao longo do trajeto. Atenção especial será dada à devolução dos bilhetes de entrega. Os impactos específicos na oferta de estacionamento serão avaliados em estudos subsequentes e apresentados durante a investigação pública.