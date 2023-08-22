Estão planejadas instalações para ciclismo e pedestres ao longo do trajeto? Será garantida a continuidade desses caminhos ao longo da rota?

A construção de um bonde é uma oportunidade para repensar o compartilhamento do espaço público entre o bonde, carros, bicicletas e pedestres. Mais espaço será destinado ao transporte de pedestres e bicicletas, e atenção especial será dada às árvores. Assim, o bonde melhorará o uso dos espaços para todos, mas também para o ambiente de convivência. Esses empreendimentos serão projetados em conjunto com as operações urbanas ao longo da rota. O objetivo é apoiar a rota do bonde T8 com uma ciclovia contínua.