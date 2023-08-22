Quais são as características das variantes de integração na Paris Rosa-Parks? Qual é a diferença de custo?

A chegada do bonde T8 a Rosa-Parks foi estudada para propor a solução técnica que permitiria a operação ideal do bonde e uma conexão eficiente para os passageiros, limitando os impactos (terreno, no tráfego rodoviário, estacionamento, áreas verdes, concessionárias, etc.).

A consulta preliminar apresentou e submeteu para debate duas variantes do terminal em Rosa-Parks:

Na primeira, o bonde passou a parar no centro da ponte da rue d'Aubervilliers;

Para a segunda, o bonde foi estacionado ao sul da Macdonald Boulevard, o mais próximo possível da passagem de pedestres que dá acesso ao pátio norte de Rosa Parks.

Após a consulta, nenhuma das duas variantes pareceu satisfatória, e estudos adicionais foram realizados. Esses estudos buscaram, em particular, otimizar as conexões e integrar melhor o terminal à cidade existente.

Quatro alternativas foram estudadas. Dadas as desvantagens e vantagens de cada opção, a Île-de-France Mobilités e os parceiros do projeto estão agora considerando apresentar duas variantes do terminal: