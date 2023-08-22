ExtensãoSaint-Denis Porte de Paris > Paris Gare Rosa-Parks
Quais são as características das variantes de integração na Paris Rosa-Parks? Qual é a diferença de custo?
Publicado em
A chegada do bonde T8 a Rosa-Parks foi estudada para propor a solução técnica que permitiria a operação ideal do bonde e uma conexão eficiente para os passageiros, limitando os impactos (terreno, no tráfego rodoviário, estacionamento, áreas verdes, concessionárias, etc.).
A consulta preliminar apresentou e submeteu para debate duas variantes do terminal em Rosa-Parks:
- Na primeira, o bonde passou a parar no centro da ponte da rue d'Aubervilliers;
- Para a segunda, o bonde foi estacionado ao sul da Macdonald Boulevard, o mais próximo possível da passagem de pedestres que dá acesso ao pátio norte de Rosa Parks.
Após a consulta, nenhuma das duas variantes pareceu satisfatória, e estudos adicionais foram realizados. Esses estudos buscaram, em particular, otimizar as conexões e integrar melhor o terminal à cidade existente.
Quatro alternativas foram estudadas. Dadas as desvantagens e vantagens de cada opção, a Île-de-France Mobilités e os parceiros do projeto estão agora considerando apresentar duas variantes do terminal:
- uma em parte da estrada Boulevard Macdonald, em frente à entrada do pátio frontal do Rosa-Parks, permitindo conexões niveladas com o bonde T3b e o RER E e preservando as árvores que margeiam o boulevard;
- a outra na rue Gaston Tessier, em frente à entrada sul da estação Rosa-Parks do RER.