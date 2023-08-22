Como será articulada a extensão do bonde T8 com a atual rede de transporte público? O RER? O ônibus? O metrô?

O projeto de extensão do bonde T8 tem como objetivo ser a pedra angular dos outros transportes estruturais da região. Para isso, ele é conectado às seguintes linhas de transmissão:

Metrô 12, 13 e a futura linha 15 do Grand Paris Express;

O RER B e E;

O bonde T3b.

Atenção especial será dada às conexões para que sejam o mais simples e eficientes possível para os usuários. A rede de ônibus será reorganizada com a chegada do bonde. Essa reestruturação consiste em promover a conexão das linhas de ônibus com estações de bonde e evitar a duplicação de bonde/ônibus, em uma lógica de complementaridade.