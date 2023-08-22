O bonde causará desacelerações no tráfego automóvel (especialmente na Porte d'Aubervilliers e em ruas movimentadas como a Rue Pressensé)?

A inserção do bonde envolverá a redução do número de faixas rodoviárias e a modificação de cerca de vinte cruzamentos para inserir uma fase de semáforo e dar prioridade ao bonde. A inserção do bonde é acompanhada por uma modificação completa de certos cruzamentos próximos a grandes instalações e vias principais (cruzamento Cokerie, Porte d'Aubervilliers, etc.). Estudos de tráfego foram realizados para melhorar o tamanho do número de faixas para carros, limitar o impacto no tráfego rodoviário e permitir uma melhor coabitação entre os diferentes modos de transporte. O escopo desses estudos não se limita ao trajeto simples do bonde e leva em conta as transferências para as vias adjacentes, mas também a transferência modal dos usuários para o bonde. Os impactos precisos no tráfego rodoviário serão avaliados em estudos subsequentes e apresentados durante a investigação pública.