As estações serão acessíveis para pessoas com mobilidade reduzida (PRM)?

Todas as plataformas e estações da extensão estarão acessíveis a todos. Os trens também estarão acessíveis graças ao piso baixo. Para isso, estão planejadas rampas de acesso com inclinação inferior a 5% e uma abertura (vazia entre o material rodante e a plataforma) de menos de 2 cm para permitir que o bonde seja acessível a pessoas com mobilidade reduzida em toda a plataforma. Os equipamentos e serviços oferecidos no resort também serão adaptados para pessoas com mobilidade reduzida.