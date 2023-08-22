As estações da extensão já estão programadas? A proposta é definitiva?

A fase preliminar de consulta permitiu que os participantes expressassem sua opinião sobre a construção da estação Pressensé ao mesmo tempo que o restante do trajeto. Esse desejo expresso de promover a integração do distrito de Franc-Moisin foi assim ouvido. Esta estação, anteriormente sob medidas de precaução, será construída ao mesmo tempo que as outras; reduzindo o número de estações de 9 para 10.

Embora uma localização em princípio para essas 10 estações tenha sido adotada na fase do DOCP, a consulta visa coletar a opinião do público sobre sua localização exata. Assim, seu posicionamento será refinado nas fases seguintes com base nas lições aprendidas com a consulta e na maior precisão dos estudos técnicos. O nome deles é provisório.